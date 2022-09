Famosos e anônimos enfrentam filas de 24 horas para o último adeus à Rainha

O Departamento de Cultura afirmou no Twitter que o tempo de espera para entrar na capela ultrapassava 24 horas. A imprensa britânica especula que quase 750.000 pessoas devem passar pelo local, o que significa filas de quase 10 quilômetros às margens do rio Tâmisa, dia e noite, até 19 de setembro, data do sepultamento, na capela George VI, do Castelo de Windsor.

Às 9 horas da manhã, a fila para entrar no Hall já atingia 7,8 quilômetros. O público passa dos dois lados do caixão, coberto pelo estandarte real e flores, e mantém uma distância de cerca de dois metros, enquadrada pela guarda real. O uso de celulares está proibido dentro do local.

A fila se estende de Southwark Park, no sudeste de Londres, até o Westminster Hall. Na tarde desta sexta-feira, uma placa indicava: “A entrada na fila para ver o caixão de Sua Majestade está temporariamente suspensa” e “Não tente entrar na fila até que ela reabra”, informavam as autoridades britânicas.

Antes desse anúncio, o tempo de espera já era de 14h. As pessoas tem passado dia e noite, caminhado por quilômetros para estar brevemente em frente ao caixão de Elizabeth II. Cada um na fila tem um bracelete eletrônico que indica a sua posição. Isso permite deixar o local para ir ao banheiro e comprar comida.

O caixão da soberana ficará exposto para os cidadãos até às 6h30 (11h30 de Brasília) de segunda-feira (19), antes do funeral na Abadia de Westminster às 11h (16h no Brasil).

David Beckham

Entre os milhares de britânicos que esperavam na fila estava o ex-campeão de futebol David Beckham, que esperou ao lado de milhares de pessoas por mais de 13 horas até render uma última a sua Rainha, Elizabeth II. “Todos nós queremos estar aqui juntos, todos nós queremos viver uma experiência onde celebramos a vida extraordinária de nossa rainha. Um evento como este é para ser compartilhado”, disse ele aos repórteres.

Ainda era madrugada quando Beckham entrou na fila, às 2h15 no horário local, e chegou diante do caixão somente às 15h25, contou o ex-jogador, que já teve a oportunidade de encontrar-se com a soberana durante sua carreira.

O funeral da rainha Elizabeth II, que morreu aos 96 anos e reinou durante 70, deve reunir, em Londres, mais de 100 chefes de Estado e de governo. Entre as autoridades que devem comparecer à cerimônia estão o presidente americano, Joe Biden, o rei da Espanha, Felipe VI, o imperador do Japão, Naruhito I, e o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. O presidente francês, Emmanuel Macron, também confirmou presença para mostrar a ligação “inabalável” de seu país com o Reino Unido.

(Com informações da AFP e Reuters)