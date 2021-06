O deputado federal do Rio Grande do Norte, Rafael Motta, utilizou uma rede social para rebater a fala do Ministro das Comunicações, o potiguar Fábio Faria, sobre a marca de 500 mil mortes pela covid atingida pelo Brasil nesse sábado (19).

Ao comentar sobre as mortes, Fábio afirmou no Twitter “Em breve vcs verão políticos, artistas e jornalistas ‘lamentando’ o número de 500 mil mortos. Nunca os verão comemorar os 86 milhões de doses aplicadas ou os 18 milhões de curados, porque o tom é sempre o do ‘quanto pior, melhor’. Infelizmente, eles torcem pelo vírus”.

Rafael Motta, então, usou a mesma rede social para rebater o ministro e os dois trocaram ‘farpas’ em seguida, confira: