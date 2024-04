Rafael Motta deixa PSB e anuncia filiação no Avante

O ex-deputado federal Rafael Motta anunciou nesta quinta-feira, 4, sua saída do Partido Socialista Brasileiro (PSB). Rafael vai ingressar no Avante para viabilizar sua eventual candidatura a prefeito de Natal nas eleições de outubro.

“Coragem, respeito e liberdade são pilares da nossa caminhada na vida pública, iniciada em 2012, quando eleito vereador em Natal. E foi assim, especialmente em 2022, quando disputamos o Senado contra todas as forças e sistemas políticos, obtendo um total de 385.275 norte-rio-grandenses acreditando no nosso projeto”, disse Rafael Motta.

Rafael afirmou que conversou na quinta-feira (4) com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, mas não sentiu firmeza em ter autonomia política para decidir o destino do partido em Natal: “Por insegurança decisória para as eleições de 2024, encerro o meu ciclo no Partido Socialista Brasileiro (PSB). À sigla que tem em suas origens o fortalecimento da democracia, agradeço o companheirismo e o convívio nesse período, especialmente ao presidente Carlos Siqueira”.