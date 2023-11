Rafael Lacerda, ex-Amazonas, é confirmado como técnico do ABC para 2024

Após antecipar a saída de Argel Fuchs, o ABC oficializou nesta quinta-feira a contratação do técnico Rafael Lacerda, ex-Amazonas. O novo comandante será o responsável pela montagem do planejamento e do elenco para a temporada 2024, na qual o Alvinegro vai jogar a pré-Copa do Nordeste, Campeonato Potiguar, Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro.

O ABC será o primeiro clube do Nordeste a contar com Lacerda, que já está em Natal e chega acompanhado do auxiliar técnico João Antônio, do preparador físico Anderson de Lazari e do analista de desempenho Mateus Bolívar.

O treinador de 39 anos comandou o Amazonas durante um ano e meio e foi demitido em setembro, após duas derrotas seguidas no quadrangular decisivo da Série C – saída anunciada em 11 de setembro. O time amazonense acabou subindo para a Série B e também foi campeão da Série C sob o comando de Luizinho Vieira.

No Amazonas, Lacerda conquistou o acesso da Série D para a Série C em 2022, e foi campeão amazonense em 2023.

Foram 53 jogos, com 29 vitórias, 14 empates e 10 derrotas.

Além do Amazonas, o treinador gaúcho também trabalhou no Caxias e no Aimoré, em trajetória iniciada em 2019.

Como jogador, Rafael era zagueiro e atuou por clubes como Caxias, Joinville, Luverdense, Goiás, Paysandu, São Paulo-RS, Concórdia e Aimoré, onde encerrou a carreira em 2018.