Rachel Sheherazade é expulsa de A Fazenda 15 após agressão

A jornalista Rachel Sheherazade foi retirada do reality show “A Fazenda 15” devido a um incidente envolvendo a fazendeira da semana, Jenny Miranda. O ocorrido gerou grande repercussão nas redes sociais e levou ao cancelamento da eliminação programada para esta semana.

Durante uma discussão com Jenny, Rachel Sheherazade teria tentado se defender, resultando em um incidente que resultou em ferimentos no rosto de Jenny. Após o incidente, Sheherazade foi chamada pela produção do programa e não voltou mais para a sede de “A Fazenda 15”.

A decisão de sua expulsão foi anunciada posteriormente, quando todos os participantes foram convocados para a sala. A notícia deixou alguns participantes, como Lucas Souza e Kally, visivelmente consternados, resultando em lágrimas.

A cena que mostra o momento da agressão será transmitida para o público no programa desta quinta-feira (19). O portal R7, onde ocorre a votação da roça, também comunicou o cancelamento da eliminação prevista para esta semana.