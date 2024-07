Quem volta? Veja jogadores que atuam no Brasileirão e foram eliminados da Copa América

Globo Esporte

Com o fim da fase de grupos da Copa América nesta terça-feira, alguns times do Brasileirão terão reforços em breve. Nove jogadores retornarão ao futebol brasileiro, alguns, inclusive, relacionados pelos clubes para os jogos deste meio de semana.

Três seleções com convocados que jogam no Brasil foram eliminadas: Bolívia (2), Chile (3) e Paraguai (4). Se o Equador for eliminado na quinta-feira para a Argentina, serão mais cinco jogadores que podem voltar ao Brasileirão na rodada do fim de semana.

A Bolívia foi eliminada depois de perder todas as partidas da fase de grupos. Os dois jogadores Luis Haquin, da Ponte Preta, e Miguel Terceros, do Santos, estarão de volta para as suas equipes.

O Chile também caiu na fase de grupos, sem sequer marcar gols. Eduardo Vargas, do Atlético-MG, Benjamín Kuscevic, do Fortaleza, e Erick Pulgar, do Flamengo, retornam ao Brasileirão. Pulgar, inclusive, já está relacionado para a próxima partida no campeonato.

Gianluca Lapadula e Erick Pulgar em Peru x Chile — Foto: Jerome Miron/USA TODAY Sports

O Paraguai foi eliminado sem pontuar na Copa América, com quatro jogadores do futebol brasileiro no elenco. Ángel Romero, do Corinthians, Villasanti, do Grêmio, Gustavo Gómez, do Palmeiras, e Bobadilla, do São Paulo, voltam aos seus clubes.

No total, 32 jogadores que atuam no Brasil foram convocados para a Copa América.

Gustavo Gomez e Ángel Romero antes de Paraguai x Costa Rica — Foto: Omar Vega/Getty Images

Veja os confrontos das quartas de final e as datas