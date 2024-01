QUEM ÉS TU? – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

QUEM ÉS TU?

Perguntou, Saulo de Tarso, quem és tu, Senhor? (Atos 9:5)

Eis a resposta, Jesus é:

“A semente da mulher” (Gn 3.15)

“O Cordeiro Pascal” (Êx 12.1-15)

“O sacrifício expiatório” (Lv 17.11)

“A Rocha ferida” (Nm 20.8,11)

“O Fiel Profeta” (Dt 18.18)

“O príncipe do exército do Senhor” (Js 05:15)

“O Libertador Divino” (Jz 2:18)

“O Parente Redentor” (Rt 3:12)

“O Ungido”, que está chegando (1 Sm 02:10)

“O Filho de Davi”, a sentar-se no trono (2 Sm 7:13-14)

“O Rei Que Governa” (1 e 2 Reis)

“O Construtor do Templo” (1 Cr 28:20)

“O Restaurador do Templo” (Es 6:14-15)

“O Restaurador da Nação” (Ne 6:15)

“o conservante da Nação” (Es 4:14)

“O Redentor de estar” (Jó 19:25)

“O louvor de Israel” (Sl 150:6)

“a sabedoria de Deus” (Pr 8:22-23)

“O Grande Mestre” (Ec 12:11)

“o mais justo dos Dez Mil” (Ct 5:10)

“O Servo Sofredor” (Isaías 53:11)

“O Criador da Nova Aliança” (Jr 31:31)

“O homem de dores” (Lm 3:28-30)

“A glória de Deus” (Ez 43:2)

“a vinda do Messias” (Daniel 9:25)

“O Amante da Prostituta” (Os 3:01)

“A Esperança de Israel” (Joel 3:16)

“O Lavrador” (Amós 9:13)

“O Salvador” (Ob 1.21)

“O Ressuscitado” (Jonas 2:10)

“O reinar em Israel” (Miquéias 5:2)

“O Vingador” (Naum 2:01)

“O Santo Deus” (Hab 1:13)

“O Rei de Israel” (Sof 3:15)

“O Desejado das Nações” (Ageu 2:07)

“O Poder Justo” (Zc 3:08)

“O Sol da Justiça” (Mal 4:02)

“O Rei dos Judeus” (Mat 02:02)

“O Servo do Senhor” (Mar 10:45)

“O Filho do Homem” (Luc 19:10)

“O Filho de Deus” (João 1:1)

“O Senhor Ascenso aos Céus” (At 1:10)

“à justiça do crente” (Rm 1:17)

“Santificação do Crente” (1 Cor 1:30)

“Suficiência do cristão” (2 Cor 12:09)

“Liberdade do Crente” (Gal 2:04)

“A cabeça Exaltada da Igreja” (Efe 1:22)

“A Alegria do cristão” (Fil 1:26)

“A Plenitude da divindade” (Col 2:9)

“O Conforto do crente” (1 Ts 4:16,17)

“A glória do crente” (2 Ts 1:12)

“Preservador do cristão” (1 Tm 4:10)

“Recompensador do cristão” (2 Tm 4:08)

“A bem-aventurada esperança” (Tito 2:13)

“O Substituído” (Fil 2.17)

“O Sumo Sacerdote” (Heb 4:15)

“O Doador da Sabedoria” (Tiago 1:5)

“A Pedra Principal” (1 Ped 2:6)

“A preciosa Promessa” (2 Pedro 1:4)

“A Vida” (1 João)

“A Verdade” (2 João)

“O Caminho” (3 João)

“O advogado” (Judas)

“O Rei dos reis e Senhor dos senhores” (Ap 19.16)

Caros amigos e amigas, leitores, não há dúvidas, Jesus é: o Primeiro e o Último; o Princípio e o Fim; o Guarda da Criação e o Criador de Tudo; o Arquiteto do Universo e o Administrador de Todas em todas as Épocas; Impassível, Inalterado, Invicto e Jamais será arruinado; foi ferido e nos trouxe a cura; foi transpassado e aliviou a nossa dor; foi perseguido e nos trouxe a liberdade; morreu e nos trouxe a vida; ressuscitou e nos trouxe poder para viver eternamente; reina e nos traz paz; o mundo não pode compreendê-Lo; todos os exércitos não podem derrotá-Lo; As academias e escolas não podem explicá-Lo e os líderes não podem ignorá-Lo; Ele é Vida, Amor, Longevidade e Senhor; Ele é Bondade, Benevolência, Suavidade e Deus; Ele é Santo, Justo, Imenso, Poderoso e Puro; Seus Caminhos são Corretos; Suas Palavras, Eternas; Suas Leis, Imutáveis e Sua Mente está em mim; Ele é o Redentor, Ele é o Salvador, Ele é Deus, Ele é o Sacerdote que a ninguém rejeita. Basta crer. Creia!

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo