Quem é o interventor nomeado para o presídio federal de Mossoró

O Ministério da Justiça nomeou o policial penal federal Carlos Luis Vieira Pires como interventor no presídio federal de Mossoró (RN).

Servidor de carreira, Pires é o coordenador-geral de Classificação e Remoção de Presos, em Brasília. Ele já foi diretor da Penitenciária Federal em Catanduvas (PR), a primeira unidade do Brasil.

O policial viajou para a cidade potiguar na tarde desta quarta-feira (14) junto com o secretário de Políticas Penais do MJ, André Garcia. O diretor do Sistema Penitenciário Federal, Marcelo Stona, também integra a comitiva.

Com isso, ficou em Brasília o diretor penitenciário substituto, José Renato Vaz. Foi ele quem assinou a portaria às 23h02 e designou o policial para, além de interventor, ser diretor interino da penitenciária de segurança máxima.

A intervenção no presídio de Mossoró foi determinada pelo ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança, que também afastou toda a Direção do presídio.

A portaria entrou em vigor na noite de ontem.

Fuga inédita

Conforme a CNN revelou com exclusividade, apurações iniciais indicam que os criminosos fugiram às 3h17 desta quarta-feira (14), depois de escalar uma luminária, alcançar o teto, cortar a cerca e pular.

Não se sabe ainda como conseguiram atravessar as portas da cela, do corredor e do pátio do presídio de segurança máxima, além de burlar o sistema interno do circuito fechado de câmeras de segurança.