QUEM É ESSE POVO? ISRAEL! – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

QUEM É ESSE POVO? ISRAEL!

Quem é esse povo? Que recebeu o nome de Israel! Conta-nos a história que é um povo que o mundo não entende; todavia, registram os anais da história antiga que esse povo tem uma íntima ligação profética com o Eterno; um povo chamado de estrelas, pelo poder advindo do Eterno.

Por mais de quatro mil anos, este povo vem deixando a sua marca na areia do tempo. E, independentemente de tudo, continuaram aqui contando a história e realizando proezas. É um povo que nunca foi entendido ou aceito pelo mundo antigo e nem pelo mundo moderno. No entanto, o Eterno os chamou de estrelas: “e viu-se um grande sinal no céu: uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de doze estrelas sobre a sua cabeça”. (Apocalipse 12:1).

A história conta que o Egito governado por faraó, oprimiu a Israel por quatrocentos anos. Apesar disso, o Senhor os livrou de todas as angústias e da escravidão. E o Senhor tornou o Egito uma nação desolada, por oprimir a sua estrela, Israel. Em seguida, veio o império assírio, com sua sede na cidade Nínive, beleza da arquitetura mundial, e o povo assírio, eram guerreiros ferozes e grandes pensadores no mundo das ciências. Em suas guerras, humilhavam o derrotado tirando-lhe a pele e amontoando suas caveiras em sinal de poder e de conquista. Porém, quando se levantou contra a estrela do Eterno, Israel, o seu poder e conhecimento, caíram por terra.

O poderoso império babilônico (a cabeça de ouro), povo de grande cultura, poder e riqueza, quando se voltou contra a estrela do Eterno, Israel, não suportou as fechas do Eterno e caiu.

Grécia, poderosa no tempo de Alexandre, o grande, o maior estrategista militar, que conquistou o mundo. No entanto, quando decidiu guerrear contra a Estrela do Eterno, Israel, sua inteligência, estratégia de guerra e seus soldados foram arrancados da história e Israel vive.

Roma, tinham um poderoso exército que dominava a tudo e a todos. Foi exatamente nesta época, sob domínio romano, que nasceu o messias, e foi um governador romano que deu a ordem para crucificar o messias. Roma passou, seu exército sumiu, no entanto, a Estrela de Deus, Israel, continua aqui, viva e esperançosa.

A Espanha, que dominava navegação a 400 anos, tinha ouro e riquezas em abundância, vem sofrendo dores terríveis, por têm exigido que o povo de Israel saísse do seu solo. Hoje, sofrem as angústias de suas ações, por lutarem contra a estrela de Deus, Israel.

A Alemanha, sob o domínio de Adolf Hitler, tentou destruir a estrela de Deus, Israel, matando metade do povo judeu, em torno de seis milhões. O seu poder desapareceu porque lutou contra a estrela de Deus, Israel. E o povo de Abraão, sobreviveu ao holocausto, porque o Senhor dos exércitos estava como eles.

A Grã-Bretanha, tentou evitar que Israel fosse instituída como nação e logo o seu poder sobre as nações evaporou-se. Pois lutou contra a estrela de Deus, Israel, e não resistiu ao poder do Eterno.

O aviso do Eterno a Abraão foi claro, se você confiar em mim, e virar as costas para tudo que o mundo oferece, e me seguir, farei de um você uma grande nação e dela sairá o salvador, então, disse o Eterno: “Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem; e por meio de você todos os povos da terra serão aben­çoados”. (Gênesis 12:3)

A pergunta é simples, como as nações poderosas não conseguiram destruir a estrela de Deus, Israel? A resposta ainda é mais simples, o Eterno, mantém a nação viva. Eles sobreviveram a tudo e sobreviveram a todas as ações destrutivas, visto que eles têm um propósito como nação anunciadora da presença do Eterno e do seu controle universal.

Em breve, a nação de Israel, estrela de Deus, caminhará entre os povos anunciando a chegada do Yeshua, o messias, como profetizou o livro de números: “Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto; uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas, e destruirá todos os filhos de Sete”. (Números 24:17)

Portanto, diz o profeta Isaias: “Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será: “Maravilhoso Conselheiro”, “Deus Forte”, “Pai da Eternidade”, “Príncipe da Paz”. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do SENHOR dos Exércitos fará isto”. (Isaias 9:6-7) A principal estrela vem de Jacó, e o seu nome é Yeshua que significa “salvar”. Jesus é a estrela maior de Deus, o Eterno, e todos os joelhos se dobraram diante Dele e toda boca confessará que é o salvador.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo