Queda de raios no RN aumenta 40% e chega a 113 mil em 2023; veja orientações de segurança

Cerca de 113 mil raios caíram no Rio Grande do Norte ao longo de 2023, segundo um compilado feito pela Neoenergia Cosern com base na plataforma Climatempo. O número é 40% maior do que o registrado em 2022. As maiores incidências de descargas atmosféricas aconteceram nos municípios de Mossoró (7.902), Apodi (5.420) e Campo Grande (5.034).

De acordo com a distribuidora de energia, o fenômeno natural provocou, em todo o estado, 3.191 interrupções no fornecimento de energia elétrica; deixou cerca de 432 mil unidades consumidoras sem energia; e danificou aproximadamente 301 equipamentos do sistema, incluindo postes, transformadores e cabos.

Além de provocar perturbações no sistema elétrico, a queda de raios também pode comprometer as instalações elétricas das residências.

“A energia contida no raio sempre procura a terra. Ao atingir uma edificação, o caminho natural que ela percorre é por meio das partes condutivas das instalações elétricas, as ferragens estruturais ou, quando existentes, os cabos e hastes específicos para essa função. Por isso, é extremamente importante que, durante uma tempestade acompanhada de raios, as pessoas retirem os aparelhos elétricos das tomadas como forma de prevenção a choques e danos nos eletrodomésticos”, recomenda Antônio Lima, gerente de segurança da Neonergia Cosern.

Veja orientações de segurança para casos de queda de raios:

Busque abrigo tão logo veja nuvens carregadas no céu ou escute um trovão;

Evite colher frutas, legumes ou verduras, abrigar-se ou caminhar perto de árvores;

Não fique próximo a animais e nem ande a cavalo;

Não fique próximo a cercas de arame;

Não fique próximo a objetos metálicos pontiagudos como enxadas, pás e facões;

Não se abrigue debaixo de varandas, barracos e celeiros;

Não caminhe em áreas descampadas;

Não fique parado em rodovias, ruas ou estradas;

Não suba em locais como telhados, terraços e montanhas;

Não tome banho em praia, rio, açude ou piscina durante uma tempestade;

Não utilize equipamentos elétricos ligados à rede elétrica;

Não fale ao telefone com fio ou utilizar o celular conectado ao carregador;

Não tome banho utilizando o chuveiro elétrico.