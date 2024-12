Queda de avião da Embraer no Cazaquistão foi causada por sistema de defesa russo, diz agência

a aeronave sofreu interferência no GPS que a fez oscilar de altitude por mais de uma hora.

Nenhum dos três países que investigam o caso — Rússia, Cazaquistão e Azerbaijão — haviam comentado a informação até a última atualização desta reportagem. Nesta manhã, o porta-voz do Kremlin disse que Moscou não vai especular e que esperará as conclusões de uma investigação própria.

Na quarta-feira, a Rússia chegou a dizer que o avião se chocou contra pássaros e, depois, que enfrentou forte neblina.

O chefe do Parlamento do Cazaquistão, Ashimbayev Maulen, também afirmou nesta quinta-feira que as causas da queda seguiam desconhecidas, mas prometeu que nenhum dos três países ocultará informações.

“Nenhum desses países está interessado em esconder informações. Todas as informações serão disponibilizadas ao público,” afirmou Maulen.