Quatro suspeitos são mortos em operação da Polícia Civil em Manguinhos; funcionária da Fiocruz é ferida por estilhaços

Uma operação da Polícia Civil em Manguinhos na manhã desta quarta-feira (8) terminou em tiroteio dentro da Fundação Oswaldo Cruz. Segundo o delegado André Neves, 4 suspeitos foram mortos em confronto.

Com a troca de tiros, as avenidas Leopoldo Bulhões e Dom Hélder Câmara foram interditadas, e alguns disparos atingiram a vizinha Cidade da Polícia.

Nove linhas de ônibus municipais tiveram seus itinerários desviados e um ônibus da linha 711 (Rio Comprido x Rocha Miranda) foi apedrejado, segundo a Rio Ônibus (veja abaixo a lista).

Já a Fiocruz afirmou que uma trabalhadora do campus foi atingida por estilhaços causados por uma bala perdida. A instituição divulgou uma nota em que afirma: “A ação da Polícia Civil dentro da Fiocruz coloca trabalhadores em risco.”

A Polícia Civil ainda disse que um funcionário da Fiocruz foi preso em flagrante. “Ele estava auxiliando na fuga de traficantes da comunidade.” A fundação rebateu, afirmando que era um vigilante do complexo.

O que disse a Fiocruz

“Agentes entraram descaracterizados e sem autorização no campus da Fiocruz (campus Manguinhos-Maré) para o que seria uma incursão na comunidade de Varginha”, descreveu.

“Um projétil atingiu o vidro da sala de Automação, de Bio-Manguinhos, fábrica de vacinas da Fiocruz, e uma trabalhadora recebeu atendimento médico por conta dos estilhaços”, destacou.

“Um supervisor da empresa que presta serviços para a Gestão de Vigilância e Segurança Patrimonial da Fiocruz foi levado pelos policiais de forma arbitrária para a delegacia, algemado”, emendou.

“O vigilante fazia o trabalho de desocupação e interdição da área como medida de segurança para os trabalhadores, alunos e demais frequentadores do campus, no momento da incursão policial, e foi acusado de dar cobertura a supostos criminosos que estariam em fuga”, declarou.

“Toda a ação da Polícia Civil ocorre de forma arbitrária, sem autorização ou comunicação com a instituição, colocando trabalhadores e alunos da Fiocruz em risco.”

Por Rafael Nascimento, Marcello Victor, g1 Rio e TV Globo

08/01/2025 10h57 Atualizado há 8 minutos

Funcionária da Fiocruz fica ferida durante operação da Polícia Civil

Veja o que cada lado declarou sobre o incidente.

Polícia Civil faz operação em Manguinhos

Policial civil armado na Fundação Oswaldo Cruz na manhã desta quarta (8). — Foto: Arquivo pessoal

O que disse a Polícia Civil

“Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), da 21ª DP (Bonsucesso) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) realizam nesta quarta-feira uma ação da ‘Operação Torniquete’, na região do Complexo de Manguinhos, Zona Norte do Rio. Até o momento, houve apreensão de armas e drogas, e um funcionário da Fiocruz foi preso em flagrante. Ele estava auxiliando na fuga de traficantes da comunidade”, informou.

“O objetivo da operação é o combate aos roubos e receptação de cargas praticados pela facção criminosa que explora as comunidades. As receitas advindas desses crimes financiam as atividades das organizações, as disputas territoriais e ainda garantem pagamentos a familiares de faccionados, estejam eles detidos ou em liberdade.”

“Durante as diligências, os agentes foram recebidos a tiros pelos criminosos e houve confronto”, destacou.

Nota da Rio Ônibus

“Devido a uma operação policial em Manguinhos, nove linhas de ônibus municipais estão com seus itinerários desviados e um ônibus da linha 711 (Rio Comprido x Rocha Miranda) foi apedrejado. Mais uma vez reiteramos o apelo as autoridades de segurança pública, ressaltando a necessidade urgente de se tomar providências para devolver o direito de viver em paz da população carioca.

Linhas desviadas:

265 – Marechal Hermes x Castelo

SP265 – Marechal Hermes x Term. Gentileza

298 – Acari x Castelo

350 – Irajá x Castelo

371 – Praça Seca x Praça Tiradentes

624 – Mariopolis x Praça Seca

630 – Iapi da Penha x Saens Pena

634 – Bananal x Saens Pena

711 – Rio Comprido x Rocha Miranda”