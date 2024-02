Quatro pessoas são presas por tráfico de drogas em Tibau do Sul

Policiais civis da da 103ª Delegacia de Polícia Civil (DP de Tibau do Sul), com apoio da 13ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DR de Goianinha) e Polícia Militar da 4ª CIPM, deram cumprimento, nesta quarta-feira (06), a um mandado de busca e apreensão em residências, que estavam sendo investigadas como ponto de drogas, no munícipio de Tibau do Sul.

De acordo com as investigações, as equipes deslocaram-se aos endereços indicados, que foram apontados como pontos de venda de entorpecentes além da presença de uma arma de fogo em um desses locais. Nas residências mencionadas, foram encontrados diversos materiais ilícitos, configurando o crime de tráfico de drogas. Tudo foi apreendido.

Quatro pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas e foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil para a realização dos demais procedimentos legais.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil do Rio Grande do RN