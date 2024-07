Quatro passageiros estão na UTI após turbulência em voo internacional desviado para Natal

Pelo menos seis passageiros que estavam no voo desviado para Natal na madrugada de segunda (1º) após forte turbulência continuam internados em hospitais da capital potiguar. Quatro estão na UTI.

O avião partiu de Madri (Espanha) para Montevidéu (Uruguai) e estava com 325 passageiros. Dados atualizados da Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) nesta terça (2) apontam que pelo menos 40 passageiros receberam atendimento em hospitais da Grande Natal.

Dos seis pacientes que seguem internados, um está no Hospital Walfredo Gurgel, maior hospital público do RN; 1 está Hospital Rio Grande, e outros 4 estão na UTI do Hospital do Coração. O g1 procurou a administração dos hospitais e todos informaram que não podem passar mais detalhes do estado de saúde dos pacientes.