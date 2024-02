Quatro cidades do Rio Grande do Norte serão locais de prova do Concurso Público Nacional Unificado

Quase 1,5 milhão de pessoas já se inscreveram no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), que será realizado simultaneamente em 220 cidades, incluindo Natal, Mossoro, Parnamirim e Caico. O objetivo da descentralização é promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos. As inscrições vão até o dia 9 de fevereiro, e custam R$ 90 para os cargos de nível superior e R$ 60 para o bloco de cargos de nível médio. As provas serão no dia 5 de maio.

Com 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal, o Concurso Público Nacional Unificado é um modelo inovador de seleção de servidores públicos, criado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). O novo modelo consiste na realização conjunta de concursos públicos para o provimento de cargos públicos efetivos no âmbito dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante a aplicação simultânea de provas em todos os Estados e no Distrito Federal.

Para se inscrever, o candidato deve acessar a página do GOV܂BR. Em seguida, é necessário fazer o login e seguir as orientações indicadas. No momento da inscrição, o candidato faz a escolha pelas carreiras, que estarão divididas em oito blocos temáticos. Cada bloco reúne as carreiras que possuem semelhanças entre si.

O CPNU permitirá a inscrição para a disputa por vagas para mais de um cargo, desde que dentro do mesmo bloco temático. Uma das vantagens é que o candidato pagará uma taxa de inscrição única. Ao concorrer a mais de um cargo, o candidato deverá classificar as vagas de interesse por ordem de preferência para definir a prioridade em uma possível chamada, baseada na nota alcançada.

Fonte: Agora RN