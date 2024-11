Quatro casos de violência doméstica são registrados no fim de semana em Mossoró

A Delegacia de Plantão de Mossoró registrou, durante o final de semana, quatro ocorrências de violência doméstica contra mulher. As informações são do Portal TCM.

No primeiro caso, uma mulher relatou ter sido agredida com socos e empurrões pelo companheiro durante uma discussão, além de sofrer ameaças de morte. A vítima procurou a delegacia com sinais visíveis de lesões, sendo orientada a realizar exame de corpo de delito. O agressor, Hélio Magnos de Souza, de 57 anos, foi preso em flagrante no Conjunto Jardim das Palmeiras, no Bairro Dom Jaime Câmara.

No Bairro Aeroporto, Aldenor Pereira Sobrinho foi detido após agredir fisicamente sua companheira de 45 anos. Já no Bairro 12 Anos, Leonora Beatriz Andrade Honorato foi presa por agredir com tapas e empurrões sua ex-companheira.

No Sítio Campestre, em Governador Dix-Sept Rosado, uma jovem de 19 anos relatou ter sido agredida física e psicologicamente pelo companheiro, que também a ameaçava de morte. Cláudio Márcio Honorato Martins foi preso em flagrante pelas autoridades.

As vítimas receberam apoio da Delegacia de Plantão, que tomou as providências legais cabíveis e forneceu orientações sobre os direitos e os passos necessários para garantir sua segurança. Os casos reforçam a urgência do combate à violência doméstica, um problema que afeta muitas famílias e exige ações firmes para proteger as vítimas e romper o ciclo de agressões.