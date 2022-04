Quatro bairros de Mossoró são abastecidos de forma emergencial

Os moradores dos bairros Nova Betânia, Bela Vista, Aeroporto I e II , em Mossoró estão recebendo o abastecimento de água de forma emergencial, por meio da Adutora Jerônimo Rosado. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) decidiu utilizar a Adutora para abastecer esse bairros, após um problema elétrico que ocorreu no poço 06.

De acordo com a companhia, o poço responsável pelo abastecimento desses bairros está passando por um problema elétrico. As equipes já estão trabalhando no conserto do poço, após o problema ter sido identificado. Enquanto o trabalho é realizado, os consumidores desses bairros serão abastecidos pela adutora.

É importante frisar que a Adutora Jerônimo Rosado é responsável por 30% do abastecimento em Mossoró. Dessa forma, os consumidores dessas localidades podem ter o volume de água reduzido durante o período de conserto do poço.

A Caern informou que o conserto deve ser concluído até essa quarta-feira, 06. “A previsão é que o serviço seja concluído nesta quarta-feira (6). Com o retorno do poço e a retomada do funcionamento, a previsão é que o abastecimento esteja completamente normalizado em até 48 horas”, informou a companhia.