Quase 300 mil doses de vacinas contra covid-19 foram distribuídas nas cidades do RN

Dando continuidade ao esquema vacinal contra covid-19 da população do Rio Grande do Norte, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sesap) distribuiu 289.140 doses dos imunizantes. A logística para a operação das vacinas é feita pela Sesap, através da Rede de Frio (Unicat) em parceria com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed).

Até o momento, o Rio Grande do Norte vacinou com a primeira dose 2.883.897 mil pessoas, o que representa 91% da população. Com a segunda dose são 2.504.463 pessoas, ou seja, 79% da população. E 35% estão com a dose de reforço.

Do total de vacinas distribuídas pela Sesap, 28.780 doses foram destinadas para Mossoró. A informação foi confirmada pela Coordenação de Imunizações de Mossoró. “A Secretaria Municipal de Saúde segue vacinando a população e firmando novas parcerias para garantir ainda mais acesso aos imunizantes e fortalecer o combate à pandemia de Covid-19”, informa a Prefeitura.

O estado ainda vai distribuir 61.385 doses da Astrazeneca para esquema vacinal de dose de reforço (D3) da população geral acima de 18 anos; 115.190 doses da Janssen, para esquema vacinal de dose de reforço (D3) da população geral acima de 18 anos; 1.890 doses da Pfizer, para esquema vacinal de D1, D2 e D3. Também foram distribuídas 102.900 de doses da vacina Coronavac Pediátrica, para complementação de esquema primário (D2) das crianças de 6 a 11 anos.

O total de vacinas da Pfizer foram solicitadas através do Sistema de Insumos Estratégicos em Saúde (SIES) no período de 16 a 23 de fevereiro. Além disso, 2.675 doses da Astrazeneca para esquema vacinal de D3, também foram solicitadas pelo SIES, além de 5.100 doses da Coronavac para esquema vacinal de D1 e D2.