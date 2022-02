Quase 3 mil mulheres de Angicos serão atendidas pelas atividades do Sesc Saúde Mulher

Na sexta-feira, 4, a Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher iniciará os atendimentos gratuitos de 2022, começando pela região Central do Rio Grande do Norte, estacionando em Angicos. A instalação está marcada para as 10 horas, na praça José Penha, no Centro da cidade, dando início aos mais de 2.700 procedimentos previstos, entre preventivos, mamografias e ações educativas.

A Unidade Móvel permanece em Angicos até 25 de fevereiro, como uma iniciativa do Sistema Fecomércio RN. Ao todo, serão 832 mamografias para mulheres com idades entre 50 e 69 anos, e outros 832 exames preventivos para o público entre 25 e 64 anos, além de 1.050 ações educativas em saúde feminina.

Os documentos exigidos são originais e cópias de RG, CPF, comprovante de residência, Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante completo de vacinação. O agendamento dos atendimentos está sendo feito junto aos agentes de saúde da Prefeitura Municipal, enquanto houver vagas.

A partir dessa quarta-feira, 2, a marcação também ocorre no próprio veículo. A unidade atenderá nas segundas-feiras (11h às 18h), terças às quintas-feiras (8h às 17h) e nas sextas-feiras (8h às 12h), com intervalo de uma hora de almoço.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), cerca de 66.280 novos casos do câncer de mama foram diagnosticados em 2021, sendo a maior parte deles em mulheres a partir dos 50 anos.

É uma doença rara em mulheres jovens e sua incidência começa a ser mais expressiva a partir dos 40 anos. No RN, a taxas bruta de incidência por neoplasia maligna da mama, por 100 mil mulheres, estimada em 2021, foi de 66,85, acima da média nacional de 61,61.