Quase 2 mil vacinas contra covid-19 foram aplicadas no final de semana

Durante o final de semana a campanha “Mossoró Vacina” aplicou 2.318 doses nas campanhas contra covid-19, influenza e sarampo, que ocorrem simultaneamente na cidade. No período foram aplicadas 1.940 doses da vacina contra a Covid-19, 316 doses aplicadas contra a Influenza e 62 da campanha contra o sarampo.

Durante esta semana, as campanhas continuarão nas 47 Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Mossoró e nos pontos extras destinados para esta finalidade. Durante toda a semana o ponto extra instalado no Partage Shopping Mossoró funcionará das 10h às 18h, de segunda a sábado, e das 11h às 18h, no domingo.

Entre esta segunda-feira (20) e quinta-feira (23) haverá haverá um ponto de vacinação na Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN/FAEN). O horário é das 12h30 às 19h. Nesta terça (21) e quarta-feira (22) haverá vacinação na Universidade Potiguar (UnP), das 8h às 21h.

Diante da grande procura, a Secretaria Municipal de Saúde aumentou o número de dias no ponto extra instalado na Festa de São João Batista, no bairro Doze Anos. Nesta semana, estava programada vacinação somente na quarta e quinta. No entanto, o ponto ao lado da igreja funcionará também hoje (20) e amanhã (21).

Podem tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 pessoas acima de 5 anos de idade. Já a segunda é recomendada também para cidadãos acima de 5 anos, verificando o intervalo dos imunizantes. A primeira dose de reforço, chamada de terceira dose, é para pessoas acima de 12 anos, também verificando o intervalo para a segunda dose. Já a segunda dose de reforço, a quarta dose, é para pessoas acima de 40 anos, também observando o intervalo.