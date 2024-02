Quais as chances de Trump ganhar eleição e voltar à Casa Branca

Os candidatos oficiais só serão anunciados nas convenções nacionais dos partidos, no meio do ano.

Biden venceu a primeira disputa entre candidatos do seu partido, ao ganhar com folga a primária de New Hampshire. A próxima votação entre os democratas será no sábado (3/2) na primária da Carolina do Sul.

Analistas na imprensa americana salientam que Trump está em uma posição mais forte nessas primárias “do que qualquer outro republicano da era moderna”.