Quadro de Picasso é vendido por mais de 100 milhões de dólares

Um quadro do pintor espanhol Pablo Picasso foi vendido em um leilão da Christie’s, em Nova York, por 103,4 milhões de dólares na noite desta quinta-feira (13/05).

Intitulado “Mulher sentada junto a uma janela”, o retrato em cores vibrantes de sua musa e amante Marie-Thérèse Walter começou o leilão em 45 milhões de dólares e logo ultrapassou os 55 milhões de dólares estimados pelos especialistas da Christie’s.

Porém, o martelo foi batido em 90 milhões de dólares, valor ao qual foram acrescentados taxas e impostos. De acordo com a Christie’s, a obra é agora um dos cinco Picassos mais caros já leiloados, todos arrematados por mais de 100 milhões de dólares.

O preço foi atingido em apenas 19 minutos. A peça é considerada uma obra excepcional, pois Picasso geralmente pintava Marie-Thérèse deitada, nua, com os olhos fechados e perdida em seus próprios pensamentos. Nesse quadro, porém, ela é retratada em uma cadeira preta perto de uma janela. Além disso, a obra foi pintada em 1932, um dos anos mais produtivos e cobiçados do artista.

“Todos querem uma de suas obras de 1932”, destacou Vanessa Fusco, codiretora do leilão de arte do século 20 da Christie’s.

Especificamente, a obra foi pintada em outubro de 1932, no Château de Boisgeloup, na Normandia, e faz parte de uma série de retratos de Marie-Thérèse que foram exibidos na mostra “Picasso, 1932: Amor, Fama, Tragédia”, que pode ser vista no Tate Modern, em Londres, e no Musée de Picasso, em Paris, em 2017 e 2018.

Marie-Thérèse conheceu Picasso aos 17 anos, quando o pintor já tinha 45 anos.

Para Giovanna Bertazzoni, vice-presidente do departamento dos séculos 20 e 21 da Christie’s, a vida pessoal de Picasso, sua aura e seus amores ainda ressoam hoje em dia, embora seu trabalho tenha mais de 100 anos.

“Ainda é incrivelmente contemporâneo e fala conosco”, destacou.

Antes, a pintura cubista havia sido leiloada em 2013, pela Sotheby’s, em Londres, pelo equivalente a 44,8 milhões de dólares.

Até hoje, “As Mulheres de Argel” foi o quadro de Picasso mais caro, vendido por 179,4 milhões de dólares, em 2015.

Fonte DW