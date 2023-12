Quadrilha que furtava idosos em caixas bancários no RN e PB é desarticulada pela Polícia Civil

A Polícia Civil da Paraíba, em ação realizada pelo Grupo Tático Especial (GTE) de Monteiro e equipes de policiais de Queimadas e Esperança, cumpriu nessa segunda-feira 04, cinco mandados de prisão e seis mandados de busca e apreensão nos municípios de Boqueirão, Caraúbas e Alcantil

Os mandados judiciais são fruto de uma investigação sobre uma associação criminosa especializada na prática de furtos mediante fraudes contra idosos em estabelecimentos bancários da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

A investigação é da 14ª Delegacia Seccional de Polícia Civil, sediada em Monteiro, onde foram registrados 14 boletins de ocorrência de pessoas vítimas da organização criminosa. O crime consiste em oferecer uma suposta ‘ajuda’ a pessoas idosas, preferencialmente, em caixas eletrônicos no interior de agências bancárias.

“Nessa suposta ajuda, os criminosos aguardam as vítimas digitarem a senha nos terminais eletrônicos e, após isso, conseguem, de forma ardil, levar os idosos para outro caixa. Nesse momento, um comparsa do grupo subtrai o dinheiro da vítima no primeiro caixa eletrônico”, explicou o delegado Sávio Siqueira.

As investigações apontam que parte do grupo criminoso atuou também em agências bancárias do Rio Grande do Norte, conforme troca de informações entre as polícias civis dos dois estados. Uma arma de fogo e munições foram apreendidas com um dos investigados.