Quadrilha “Lume da Fogueira” é a grande campeã do concurso da Inter TV na Arena Deodete Dias

SECOM/PMM

Cinco quadrilhas juninas abrilhantaram o palco da Arena Deodete Dias, tendo início nesta sexta-feira (9) e já entrando à madrugada deste sábado (10), concorrendo ao concurso de quadrilhas juninas na Inter TV Cabugi.

A grande vencedora, que vai representar nosso Estado do Rio Grande Norte na final do concurso “Globo Nordeste” é a quadrilha “Lume da Fogueira”. Nesse ano o grupo pretende encerrar suas atividades. A vitória trouxe muita emoção a todos os integrantes, principalmente para a direção e o coreógrafo da equipe que trouxe um enredo homenageando as mulheres.

“A coreografia foi pensada com muito carinho, é nosso último ano e queríamos encerrar com chave de ouro. Que bom que essa final veio para nossa cidade, que, por sinal, é a pela primeira vez. Agradecemos o apoio da Prefeitura e de toda a cidade que esteve aqui conosco, só temos a agradecer”, enfatizou o coreógrafo da Lume da Fogueira, Abraão Morais.

“Não tenho palavras para dizer o que significa para nós essa vitória. É um trabalho que já vínhamos fazendo há seis meses para conseguir o resultado de hoje. Vamos agora trabalhar em prol do primeiro lugar na Globo Nordeste, para o nosso Rio Grande do Norte”, declarou Yure Melo, um dos integrantes da direção da quadrilha Lume da Fogueira.

O evento do “Mossoró Cidade Junina” (MCJ) 2023 foi escolhido pela equipe da Inter TV como cenário para o concurso que é bastante almejado pelos grupos quadrilheiros de todo o Estado do RN. A quadrilha “Lume da Fogueira” seguirá agora para a final do concurso da Globo Nordeste, que acontecerá em Recife/PE entre os dias 17 e 18 de junho.

“Ficamos felizes quando soubemos que viríamos para Mossoró, a capital da cultura nordestina, pelo menos é o que eu acho. Uma cidade que tem história com resistência, completamente identificada com nossa cultura. É muito satisfatório escolher aqui em Mossoró a quadrilha que irá representar o Festival da Globo em Recife-PE. A gente sabia que aqui estaria lotado porque o pessoal aqui gosta de quadrilha”, declarou o coordenador técnico do Festival, Fábio Borges.

Coordenador das quadrilhas na Arena Deodete Dias, Magdyell Menahem ressalta a importância de manter a tradição junina e a parceria que aconteceu este ano entre a Prefeitura de Mossoró e a Inter TV.

“A tradição junina é muito importante para a cultura popular do nosso Estado. São quadrilhas tradicionais, estilizadas que só engrandece mais a nossa cultura, trazendo esse pessoal para a Arena com a parceria da Inter TV e a Prefeitura pela primeira vez. A quadrilha campeã de hoje vai representar nosso Estado na Globo Nordeste”, pontuou.