QFC busca certificado de clube formador e lança SAF para futebol do RN

O QFC – Quinho Futebol Clube, foi anunciado para imprensa, representantes de entidades desportivas e convidados em evento nesta terça-feira (6) no auditório da Federação Norte-rio-grandense de Futebol. O projeto será um hub de talentos, com oportunidades de descobertas para novos jogadores do RN e do Nordeste.

Atualmente, o clube possui 120 jogadores, divididos nas categorias Sub 15, Sub 17 e Sub 20. O presidente da nova SAF potiguar, Mayfran Ribeiro, lembrou que a iniciativa partiu após investimento em uma escolinha de futebol. Após obter a licença da franquia da PSG Academy Natal, ampliou a ideia com outros sócios e foi em busca de um sonho maior: uma SAF no futebol do RN.

“Estava em busca de uma escola de futebol para meu filho Lucas. De tanto procurar e não encontrar, montamos uma estrutura que é uma das melhores escolas de futebol do país, com diversas conquistas e valores indiscutíveis. Mas, queríamos sonhar algo maior e, depois de muitas conversas e o apoio da FNF, colocamos no papel esse projeto que se tornou a nova SAF do futebol do nosso estado. Serão investidos diversos planos em jovens atletas, com idades dos 14 aos 20 anos, e que serão grandes promessas para o futebol brasileiro”, explicou.

Cerca de 25 profissionais atuam diretamente com os atletas, seja da educação física, fisioterapia, psicologia, nutrição e logística. O clube mantém as atividades no estádio municipal José Pascoal de Lima, em Cidade da Esperança, em Natal. Mas, uma ampla e moderna estrutura está em fase de construção em Nova Parnamirim, em uma área total com 26.411,53². O presidente da Câmara Municipal de Parnamirim, Wolney França e o Secretário de Esporte e Lazer de Parnamirim: Vinicius Barros, também participaram do evento de lançamento, ratificando a parceria do município com o projeto.

No local, serão construídos dois campos oficiais, no padrão FIFA, além de uma área de treinamento com campo society, parte alojamento para 48 atletas, vestiários, estacionamento e área administrativa. O passo seguinte será a introdução do clube nas competições oficiais com chancela da FNF e a participação na segunda divisão do Campeonato Estadual já em 2024.

“É uma concepção educacional e esportiva que vai muito além do futebol. O QFC é um hub de geração de oportunidades por meio do esporte. Nosso intuito é oportunizar para o jovem, a partir dos 14 anos, um meio para torná-lo um cidadão para o futuro. Aqui no RN, temos grandes valores e potenciais talentos para o futebol e, certamente, teremos grandes nomes para os próximos anos”, contou Ewerton Cortez, coordenador técnico do QFC.

Apoio à nova SAF

O presidente da FNF, José Vanildo da Silva, comemorou a presença de um novo clube para o cenário potiguar. O dirigente lembrou as dificuldades que o futebol enfrenta no estado, mas que a entrada de fundos de investimentos, como o do QFC, amplia o cenário para a valorização do esporte.

“É um gol de placa o surgimento de uma nova SAF para o futebol do Rio Grande do Norte. Não tenho dúvida que será um investimento de muita importância a entrada do QFC nesse cenário. São pessoas de relevância no futebol de base do nosso estado, de reconhecidos trabalhos, e que estão mostrando que o futebol pode ser uma empresa, além de revelar jogadores para o mundo”, celebrou o dirigente.