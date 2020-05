Putin vincula estratagemas para reescrever a história da Segunda Guerra Mundial a conflitos políticos em alguns países

MOSCOU, 8 de maio / TASS /. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ressaltou que os esquemas de reescrever a história são realizados em países onde a luta política doméstica está a todo vapor, e alguns elementos procuram irritar os eleitores.

Em uma entrevista para o documentário de Andrei Kondrashov, chamado War for Memory, no canal de TV Rossiya 1, o chefe de Estado concordou que existe o risco de o nazismo poder erguer novamente sua cabeça feia no mundo de hoje.

“Acredito que o risco do ressurgimento do nazismo exista, mas não tem relação com tentativas de distorcer ou reescrever a história. Em geral, isso não tem nada a ver com a história. O que tem a ver com isso é o aqui e agora”. Putin observou.

Para ele, “essa é uma ferramenta para resolver questões políticas domésticas em alguns países, que dependem de certos círculos dentro deles e resolvem o problema de todas as maneiras possíveis”.

“A questão da reescrita da história é causada pelo fato de que há disputas políticas domésticas em alguns países. Aqueles que fazem isso estão” estimulando “seus eleitores dessa maneira”, disse Putin.

O presidente russo acredita que alguns tentam impor à Rússia um falso sentimento de culpa alegando que a União Soviética foi supostamente responsável por iniciar a Segunda Guerra Mundial. “O desejo de culpar alguém, de colocar a União Soviética e a Alemanha nazista no mesmo avião, é certamente projetado para os dias atuais e amanhã, a fim de fazer a Rússia sentir que é obrigada a pedir desculpas por algo, a fim de colocar nós na posição falsa de pessoas que deveriam sentir um sentimento de culpa “.

Putin afirmou que não poderia haver perdão para aqueles que estavam tentando reescrever a história e culpar a União Soviética pela Segunda Guerra Mundial.

“Não temos um sentimento de culpa e não podemos ter um”, disse ele. “A União Soviética trouxe 27 milhões de vidas ao altar da vitória. Por esse motivo, não pode haver perdão para aqueles que tentam reescrever a história”, afirmou o líder russo.

Putin disse que o povo da Rússia “deve ser eternamente grato aos heróis da Grande Guerra Patriótica, aos avós, às avós, aos pais e às mães por terem conquistado essa vitória e por terem proporcionado ao nosso país e aos nossos filhos um futuro”.