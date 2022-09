Putin quer “destruir o direito da Ucrânia de existir”, denuncia Biden na ONU

Texto por: RFI

O presidente dos EUA, Joe Biden, acusou a Rússia de violar os princípios das Nações Unidas na quarta-feira (21), acenando aos países em desenvolvimento ao prometer ajuda alimentar e apoiar uma reforma do Conselho de Segurança.

Como vários chefes de Estado e de governo fizeram antes dele na terça-feira (20), no primeiro dia desta meca diplomática anual, Biden atacou a Rússia diretamente, anunciando a mobilização de centenas de milhares de reservistas e brandindo a ameaça das armas nucleares.

“Esta guerra está destruindo o direito da Ucrânia de existir, pura e simplesmente“, disse o presidente dos EUA. A Rússia, membro permanente do Conselho de Segurança, “violou descaradamente os princípios da Carta da ONU” ao confiscar partes do território de seu vizinho, insistiu.

O presidente francês Emmanuel Macron, que acusou a Rússia de ser responsável por um “retorno do imperialismo e do colonialismo”, apelou à comunidade internacional para “exercer a máxima pressão” sobre Vladimir Putin.

À medida que os países do Sul ficam cada vez mais irritados com o foco do Ocidente na Ucrânia, apesar das múltiplas crises que a humanidade enfrenta ao redor do mundo, o presidente dos Estados Unidos dedicou boa parte de seu discurso aos países em desenvolvimento. Embora a questão tenha sido levantada por vários líderes, a Ucrânia sem dúvida permanecerá no topo da agenda durante o resto da semana para um grande número de líderes.

Irã, direitos humanos e energia nuclear

O discurso do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, no final desta quarta-feira, também eram muito esperado, embora ele não esteja em Nova York e tenha recebido permissão excepcional dos estados-membros da ONU para falar por meio de mensagem de vídeo.

A Ucrânia também será objeto de uma reunião do Conselho de Segurança na quinta-feira (22) entre os ministros das Relações Exteriores, portanto em teoria na presença de Serguei Lavrov, que chefia a delegação russa na ONU, na ausência de Putin.

A questão nuclear iraniana e os protestos crescentes no Irã após a morte de uma jovem detida pela polícia moral conseguiram chegar ao primeiro plano do cenário internacional.

“Os líderes iranianos devem notar que a população está insatisfeita com a direção que tomaram. Eles podem tomar um caminho diferente”, disse o chefe da diplomacia britânica, James Cleverly.

O presidente iraniano Ebrahim Raissi se defendeu em um discurso de mais de 30 minutos, acusando o Ocidente de ter “dois pesos e duas medidas” em relação aos direitos das mulheres.

Ele também garantiu que seu país “não busca construir ou obter armas nucleares”, e duvidou da sinceridade do governo dos EUA em reavivar o acordo de 2015 que deveria garantir que a República Islâmica não pudesse adquirir armas atômicas em troca do levantamento das sanções à sua economia.

“Não permitiremos que o Irã adquira armas nucleares“, respondeu Joe Biden, dizendo que “uma guerra nuclear não pode ser ganha e não deve ser combatida”.

(Com AFP)