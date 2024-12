Putin pede desculpas por queda de avião da Azerbaijan Airlines

Por RFI

O acidente matou pelo menos 38 dos 62 passageiros, além de cinco tripulantes. O Embraer voava da capital do Azerbaijão, Baku, em direção a Grozny, na Chechênia, e caiu perto da cidade de Aktau, no Cazaquistão.

Segundo o Kremlin, o telefonema entre os dois líderes foi uma iniciativa do presidente russo. “O presidente Putin pediu desculpas pelo trágico incidente ocorrido no espaço aéreo russo e mais uma vez expressou suas sinceras e profundas condolências às famílias das vítimas. Ele também espera que os feridos se recuperem logo”, diz a nota da presidência russa.

Apesar do pedido de desculpas, Putin não confirmou se o avião foi atingido por tiros de mísseis russos. “O avião do Azerbaijão tentou várias vezes pousar em Grozny. Neste momento, Grozny, Mozdok e Vladikavkaz estavam sendo atacadas por veículos aéreos não tripulados ucranianos e os sistemas de defesa aérea russos reagiram a esses ataques”, acrescentou a nota do Kremlin.

Azerbaijão confirma “interferência externa”

De acordo com Ilham Aliyev, o avião estava “sujeito à interferência técnica e física no espaço aéreo russo” e isso teria resultado na perda de controle da aeronave, que deveria ter retornado para a cidade cazaque de Aktau”.

Em nota, a presidência do Azerbaijão ressalta que os buracos na fuselagem do avião, os ferimentos sofridos pelos passageiros e tripulantes e os depoimentos dos comissários de bordo e dos sobreviventes confirmam as “evidências de interferência física e técnica externa”.

Desde o desastre de quarta-feira, as suspeitas se concentram na Rússia, que pode ter derrubado acidentalmente o avião.

Neste sábado, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, se recusou a comentar as afirmações da Casa Branca, sugerindo que o incidente pode ter sido causado por um míssil antiaéreo russo. Vários especialistas ocidentais em aviação também citaram imagens mostrando a carcaça do avião cheia de buracos, que sugerem um ataque.

UE pede investigação

A União Europeia pediu no sábado uma investigação “rápida e independente” sobre o acidente da Azerbaijan Airlines. “Peço uma investigação internacional rápida e independente”, escreveu a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, na rede X.

Segundo ela, os relatos de que o acidente poderia ter sido causado por tiros russos lembram a catástrofe do voo MH17 da Malaysia Airlines. Uma das suspeitas é de que ele teria sido abatido por um míssil lançado por rebeldes pró-Rússia sobre a Ucrânia, em 2014.

Com informações da AFP e Reuters