PT presta Solidariedade à população e ao governo do Rio Grande do Norte

O Partido dos Trabalhadores manifesta solidariedade total à população do Rio Grande do Norte e à governadora Fátima Bezerra, no enfrentamento à violência disseminada por organizações criminosas na capital e interior do estado.

Registramos com ênfase o irrestrito apoio que o Rio Grande do Norte vem recebendo por parte do Governo Federal, especialmente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que prontamente mobilizou a Força Nacional de Segurança Pública e a Polícia Federal para atuarem nesta emergência.

Um governo democrático tem legitimidade e instrumentos para atuar com a energia necessária para garantir a segurança e os direitos da população, onde quer que seja necessário. Os governos estadual e federal estão atuando em sintonia para restabelecer a normalidade no estado.

Confiamos em você, companheira Fátima, na sua coragem e no seu compromisso com a população do Rio Grande do Norte, para que esta situação seja superada em benefício de todos.

Gleisi Hoffmann

Presidenta Nacional do Partido dos Trabalhadores