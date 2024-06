PSG tem interesse na contratação de Vinicius Jr.

Fortemente cotado para a Bola de Ouro e destaque no Real Madrid, Vinicius Jr. se tornou um dos principais jogadores da Europa e é natural que outros times com aporte financeiro tenham interesse no jogador. O da vez, segundo a rádio espanhola RMC Sport, é o PSG, que monitora a situação do brasileiro. As informações são do Metrópoles.

O clube francês está no mercado em busca de um substituto para Mbappé, que deixou o PSG para se juntar justamente ao Real Madrid. O camisa sete do time espanhol e Seleção Brasileira é visto como um jogador com perfil semelhante ao do capitão da França.

Entretanto, as relações entre Real Madrid e PSG estão deterioradas. A situação negativa ocorre por causa de Mbappé e também por posições contrárias em relação à tentativa de criação da Superliga. Vini Jr., que quer permanecer no atual campeão da Champions, tem contrato com os Merengues até 2027, com uma cláusula de rescisão de 1 bilhão de euros.

Proposta para Rodrygo

Rodrygo, camisa 10 da Seleção Brasileira na Copa América, também tem seu nome vinculado ao PSG. De acordo a imprensa espanhola, Manchester City e PSG fizeram propostas para o atacante do Real Madrid.

Entretanto, a vontade de Rodrygo é a mesma do compatriota: seguir no Real. “Estou feliz em Madrid. É o clube onde sempre sonhei jogar”, disse o jogador em entrevista recente antes da final da Champions.