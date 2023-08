PSG dá ok para volta de Neymar ao Barcelona, diz jornal

Por Redação do ge — Barcelona, Espanha

O PSG não vai dificultar a negociação para Neymar voltar ao Barcelona. De acordo com o jornal “Sport”, o clube francês já deu o ok para as tratativas e considera o Barça a melhor opção de mercado no momento para o atacante.

A prioridade de Neymar é voltar ao Barcelona. O principal entrave é a questão econômica, pois o clube catalão ainda sofre para se enquadrar nas regras do fair play financeiro de La Liga.