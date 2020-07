PSDB Mulher debate as cidades brasileiras e as candidaturas femininas

O PSDB Mulher Nacional está promovendo uma série de encontros virtuais regionais para discutir as cidades brasileiras. Nesta quinta-feira, 16, às 17h30, acontece o “Mulheres Arreatadas do Nordeste, através da plataforma digital do partido.

Do Rio Grande do Norte, a presidente do PSDB Mulher Estadual, ex-deputada Larissa Rosado e a presidente da câmara de vereadores de Canguaretama, Irmã Lila levarão ao conhecimento de todo o país, a realidade dos municípios potiguares.

Para Larissa, essa é uma grande oportunidade de se discutir políticas que consolidem as gestões participativas, onde hajam mecanismos necessários para garantir a participação popular na formulação, no acompanhamento e no controle da execução das políticas públicas desenvolvidas pelos municípios.

“Um dos principais critérios de avaliação do desempenho de uma gestão municipal é a sua capacidade de gerar políticas públicas que favoreçam o desenvolvimento integral da pessoa humana, que reflita o cuidado do poder público para com as pessoas, ao mesmo tempo em que propicie as oportunidades e os meios necessários à inserção social e econômica das destas à vida do município”, concluiu Larissa.

Ainda participarão do evento, a presidente do PSDB Mulher Nacional, Yeda Crusius; a coordenadora do PSDB Mulher do Nordeste, Iraê Lucena; a prefeita de Alagoinha (PB), Maria de Zé Roberto e Perpétua pré- candidata à vereadora de Caruaru (PE).

Para acompanhar o debate Acesse pelo link *https://youtu.be/tQ37C2x_rmM* que te direcionará pro canal da *Plataforma Digital PSDB-Mulher 2020* no YouTube