PSDB de Mossoró realiza encontro virtual com pré-candidatos

O PSDB de Mossoró realizará nesta segunda-feira, 06, às 18h um bate papo virtual com os pré-candidatos (as) do partido.

A conversa que será realizada através da plataforma GoogleMeet, segundo o presidente municipal Lahyre Neto, serão tratadas questões internas do partido e também, uma discussão acerca do papel das redes sociais nas eleições 2020, conduzida pelo publicitário Carlos Gregório.

A presidente do PSDB Mulher, ex-deputada Larissa Rosado será a mediadora do bate papo e reforça a importância da participação dos filiados.

“O adiamento das eleições provocou algumas dúvidas nos filiados e nossas reuniões virtuais também servirão para tirarmos essas dúvidas, além de levarmos conhecimento para os pré- candidatos do nosso partido, que nesse primeiro encontro se aprofundarão no uso das redes sociais para um melhor divulgação de seus trabalhos”, reforça Larissa.

A nominata do PSDB nas eleições 2020 será formada por 32 candidatos, sendo 11 mulheres. Para o bate-papo, já confirmaram a participação, as vereadoras Sandra Rosado e Aline Couto.

Confira as datas do novo calendário eleitoral:

11/08: proibição de veiculação de programa de candidato;

31/08 a 16/09: convenções partidárias;

26/09: registro das candidaturas;

A partir de 26/09: início da propaganda eleitoral em geral;

09/10: início da propaganda eleitoral no rádio e na TV;

27/10: relatório parcial de arrecadação/gastos de campanha;

15/11: 1º turno;’

29/11: 2º turno;

Até 15/12: prestação de contas à Justiça Eleitoral;

Até 18/12: diplomação;

Até 12/02/21: análise pela Justiça da prestação de contas;

Até 01/03/21: representação contra a prestação de contas;

Vale ressaltar que em caso de falta de condições sanitárias, o Congresso Nacional por provocação do Tribunal Superior Eleitoral poderá designar novas datas eleitorais, com limite em 27/12.