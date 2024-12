PSB pode ser comandado por João Campos em 2025

CNN Brasil

O PSB iniciou um processo de renovação da imagem do partido na tentativa de se viabilizar como alternativa no campo progressista.

A legenda discute tanto uma nova geração assuma cargos de comando quanto a renovação de suas propostas partidárias.

A ideia é se apresentar como uma alternativa ao PT no campo da esquerda, com a possibilidade de a sigla ser federal, a exemplo do PDT.

Para isso, o partido discute internamente que o prefeito de Recife, João Campos, assuma o comando nacional da legenda em 2025.

Campos é um dos prefeitos mais populares do país e tem o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ser candidato ao governo pernambucano em 2026.

Além disso, a cúpula da sigla tem evoluído em apresentar propostas que hoje são consideradas monopólios da centro-direita, como em segurança pública e em desenvolvimento econômico.

Para 2026, o PSB quer manter a aliança nacional com o PT. Inclusive, mantendo Geraldo Alckmin como candidato a vice-presidente na chapa com Lula.

O projeto em médio prazo é de tentar viabilizar uma candidatura própria ao Palácio do Planalto em 2030 ou 2034.