PSB do RN realiza seminário para fortalecer atuação partidária no estado

Com foco na valorização e capacitação de seus filiados, o Partido Socialista Brasileiro (PSB) do Rio Grande do Norte, sob a liderança de sua presidente estadual, Larissa Rosado, promoverá no dia 7 de dezembro um seminário voltado ao fortalecimento partidário. O evento será realizado no auditório da Uni-RN, em Natal, com início às 8h.

A programação contará com palestras de especialistas renomados. Gustavo Brito, especialista em gestão pública, abordará os aspectos formais da construção do mandato, como elaboração de projetos de lei, requerimentos e outras ferramentas legislativas. Joyce Moura, especialista em comunicação política, discutirá a relevância da comunicação estratégica na gestão pública. Já o ex-vereador Lahyre Rosado compartilhará sua experiência no legislativo, trazendo insights práticos para os participantes.

Para Larissa Rosado, o seminário é uma oportunidade de aprendizado e troca de experiências. “Esse evento é mais um passo em nossa missão de fortalecer o PSB no estado. Queremos proporcionar aos nossos filiados a formação necessária para uma atuação partidária mais assertiva. Ao longo do próximo ano, continuaremos promovendo ações de capacitação que contribuam para o crescimento do partido”, afirmou.

O seminário é aberto aos filiados do PSB e reforça o compromisso do partido com a qualificação de seus quadros e o fortalecimento de sua presença política no Rio Grande do Norte.