PSB anuncia apoio a Lawrence Amorim para prefeito de Mossoró

Com a proximidade das eleições 2024, o Partido Socialista Brasileiro (PSB) oficializou seu apoio ao presidente da Câmara Municipal, Lawrence Amorim, como pré-candidato à prefeitura.

O anúncio foi feito durante um evento que reuniu uma diversidade de apoiadores e simpatizantes, todos compartilhando a visão de um futuro promissor para a cidade.

A presidente do PSB no Estado, ex-deputada Larissa Rosado, enfatizou a importância da coesão e cooperação entre os diversos segmentos da sociedade mossoroense para fortalecer a mensagem de uma Mossoró melhor para todos.

Larissa Rosado, em seu discurso, destacou que a candidatura de Lawrence representa não apenas a sua própria voz, mas a voz de todos os que compartilham do sonho de ver Mossoró prosperar e se desenvolver.

“Eu não serei candidata, mas a minha candidatura é a de Lawrence, é a de cada pré -candidato a vereador têm os mesmos sonhos que eu. É a realização de cada um que vai às ruas ampliar a mensagem da Mossoró que queremos, que é uma Mossoró com justica social, com emprego para todos, com saúde de qualidade”, destaca.

Por sua vez, o pré-candidato a prefeito, Lawrence Amorim, expressou sua gratidão pelo apoio recebido e reconheceu publicamente o legado de comprometimento e dedicação das ex-deputadas Sandra Rosado e Larissa Rosado em favor da região. Esse gesto reforçou ainda mais a unidade e coesão do grupo político em torno de um projeto comum para Mossoró.

A vereadora Marleide Cunha, do PT e pré-candidata à reeleição, também fez eco à importância da união e da representatividade genuína na política local. Ela ressaltou a necessidade urgente de apresentar à população uma Mossoró autêntica e comprometida com as demandas e expectativas dos cidadãos.

O evento contou com a presença do presidente do PSB municipal, Lahyre Neto, representantes de outros partidos como PT, PV, PC do B, PSDB e Cidadania, bem como lideranças comunitárias dos diversos bairros da cidade.

A presença conjunta dessas forças políticas e sociais sinaliza um movimento significativo em direção à construção de um projeto coletivo para Mossoró, baseado na colaboração mútua e na busca por soluções que atendam às necessidades reais da população.