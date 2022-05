Próxima edição da Feira do Livro de Mossoró ocorrerá na Uern

A 16ª edição da Feira do Livro de Mossoró se consagrou como um verdadeiro sucesso, após dois anos paralisada em decorrência da pandemia. O fato de o evento ter ocorrido na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) foi determinante para esse sucesso.

Por esse motivo, já está estabelecido que a edição de 2023 do evento ocorrerá, novamente, na Uern. A confirmação foi dada no último dia de realização da Feira pela reitora Cicília Maia e o organizador do evento Rilder Medeiros. De acordo com a organização, o evento superou as expectativas em relação ao público visitante e ao número de vendas realizadas pelos expositores.

“Tudo isso vem reafirmar o acerto que a gente teve em trazer a Feira do Livro de Mossoró aqui para as dependências da Uern. Fomos extremamente bem recebidos, bem acolhidos e já temos a Uern hoje como a casa da Feira do Livro de Mossoró. Esperamos que, em 2023, na 17ª edição, a gente tenha, com mais tempo de planejamento, a melhor de todas as feiras”, avaliou Rilder Medeiros.

Para a reitora, o evento foi grandioso e coloriu de povo a Universidade. “Acreditamos que esse é o melhor lugar para acolher a Feira. Temos certeza de que essa parceria será de grande sucesso e quem ganha é a cultura e a população mossoroense”, destacou Cicília Maia.

Cerca de 242 escolas estaduais de 34 cidades, entre outras instituições escolares públicas e privadas de Mossoró, organizaram a ida de seus alunos ao evento. O evento contou neste ano com cerca de 15 livrarias e editoras do Rio Grande do Norte e de outros estados, participação de autores independentes, sebo e artesãos e mais de 50 horas de programação cultural e literária. Nas 15 edições anteriores, a Feira reuniu mais de 800 mil visitantes, trazendo a Mossoró nomes ilustres da literatura brasileira.