Provas do concurso público da Saúde de Mossoró serão realizadas neste domingo

As provas do concurso público da área da Saúde da Prefeitura Municipal de Mossoró serão realizadas neste domingo (10). O certame oferta 330 vagas imediatas e mais 1.600 vagas direcionadas para cadastro de reserva.

As provas serão aplicadas em dois turnos: manhã e tarde. Para cargos de níveis médio e técnico: das 8h às 12h. Para os cargos de nível superior: das 14h às 18h.

Os candidatos podem consultar os locais de provas, bem como as demais informações relativas ao certame público e edital completo no site da Idecan www.idecan.selecao.net.br, empresa organizadora do concurso.

Os cargos ofertados no concurso público da saúde da Prefeitura de Mossoró têm vencimentos iniciais que variam de R$ 1.545,94 a R$ 4.211,17.

CARGOS

Nível Médio – Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias.

Nível Técnico – Técnico em Podologia, Técnico de Enfermagem, Técnico de Laboratório, Técnico em Raio X, Técnico em Saúde Bucal, Técnico de Segurança do Trabalho.

Nível Superior – Assistente social, Biólogo, Biomédico, Cirurgião dentista, Cirurgião dentista bucomaxilofacial, Cirurgião dentista endodontias, Cirurgião dentista especialista em PNE, Cirurgião dentista estomatologia, Educador físico, Enfermeiro, Enfermeiro do trabalho, Enfermeiro intensivista, Enfermeiro sanitarista, Engenheiro de segurança do trabalho, Farmacêutico, Farmacêutico-bioquímico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico otorrinolaringologista, Médico clínico geral, Médico oftalmologista, Médico sanitarista, Nutricionista, Pedagogo, Psicólogo, Psicopedagogo, Terapeuta ocupacional e Veterinário.