Prova de vida deve ser realizada por aposentados e pensionistas do RN

ASSECOM/RN

Servidores aposentados e pensionistas do Rio Grande do Norte devem realizar anualmente a prova de vida. O procedimento é obrigatório para aposentados e pensionistas da rede estadual e deve ser feito no mês de aniversário do beneficiário, de forma presencial, a fim de que o benefício continue sendo pago, além de evitar fraudes no recebimento dos subsídios.

A prova de vida deve ser feita nas agências do Instituto de Previdência dos Servidores Estaduais (Ipern), localizada, em Natal, na Rua Jundiaí, nº 410, no bairro do Tirol. Ou junto as agências do Instituto sediadas em Mossoró e Caicó. Além do Instituto, é possível realizar o procedimento nas Centrais do Cidadão instaladas no interior do estado.

Durante a comprovação de vida, é indispensável portar a seguinte documentação: Carteira de Identidade, CPF (se não constar no RG) e comprovante de residência, para a atualização dos dados cadastrais.

Com relação à prova de vida de aposentados e pensionistas residentes em outros estados ou fora do país, um formulário é disponibilizado no site do Ipern, o qual deve ser preenchido e assinado em cartório, para que haja o reconhecimento de firma por autenticidade. Além disso, o beneficiário deve anexar a esse documento uma cópia autenticada da Carteira de Identidade, do CPF, um comprovante de residência e enviar, pelos correios, ao Ipern.

Para dúvidas e/ou informações sobre a Prova de Vida, o Ipern disponibiliza os seguintes canais de atendimento:

E-mail da Ouvidoria: [email protected]

E-mail do Setor de Atendimento: [email protected]

Telefones: 3232-2900 e 3232-2001.