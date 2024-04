Protestos no Brasileirão feminino contra técnico acusado de assédio

Jogadoras do Palmeiras, Avaí e Corinthians expressaram descontentamento durante jogos da rodada do Brasileirão Feminino nesta sexta-feira 12, protestando contra o retorno de Kleiton Lima ao comando técnico do Santos, em meio a acusações de assédio. A notícia foi divulgada pela CNN neste sábado 13.

No confronto entre Santos e Corinthians, realizado na Vila Belmiro, jogadoras do time visitante demonstraram sua insatisfação com a presença do técnico no campo. Durante a execução do Hino Nacional, elas cobriram boca e ouvidos em sinal de protesto.

Apesar disso, o Corinthians venceu a partida por 3 a 1, mantendo sua campanha invicta no Brasileiro. Surpreendentemente, as jogadoras do Santos não aderiram ao protesto, sem emitir qualquer manifestação pública.

Em outro jogo da rodada, entre Palmeiras e Avaí, realizado em Jundiaí, as jogadoras também demonstraram repúdio ao retorno de Kleiton Lima. Antes do início da partida, elas taparam a boca e se reuniram para uma fotografia simbólica.