Protesto cobra conclusão de obra da Estrada do Melão

A manhã de domingo , 14, foi marcada por protesto na estrada que liga Baraúna a Mossoró, na altura do Projeto de Assentamento Maísa.

Produtores e moradores da localidade reivindicam das autoridades, a conclusão da estrada RN 015, conhecida como Estrada do Melão, trecho de 28km que liga Mossoró a Baraúna.

” Esse trecho da estrada é de fundamental importância para o escoamento das frutas produzidas na região e a obra está paralisada há 9 anos”, lembra Vavau, liderança do PA.

O melão produzido naquela região é exportado para diversos países do mundo, o que contribui para o desenvolvimento do Estado e auxilia no sustento de inúmeras famílias que trabalham na direto e indiretamente na produção.

Ainda em 2020, a governadora Fátima Bezerra esteve no local e assumiu o compromisso de término da estrada para o final daquele ano, o que ainda não aconteceu.

” Essas estrada não beneficiará somente quem trabalha com a fruticultura, mas trará melhoria na qualidade de vida dos moradores que terão melhor acesso à saúde, mais segurança, melhor trafegabilidade”, conclui Vaval.