Protagonistas: Bruno Henrique e Pedro chegam a 15 gols em jogos entre Flamengo e Athletico

A virada do Flamengo em cima do Athletico-PR, pela Copa do Brasil, começou com um gol de Pedro e terminou com o gol de Bruno Henrique. Mais um confronto entre as equipes em que a dupla aparece como protagonista. Não poderia existir personagens melhores em uma noite de Maracanã lotado.

Bruno Henrique saiu do banco para selar a vitória e provou que entende do confronto contra o Athletico como ninguém. O clube paranaense é a maior vítima da carreira do camisa 27. São 13 gols e duas assistências – sendo oito marcados somente pelo Flamengo.