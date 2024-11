Prorrogadas as inscrições para segunda edição do Prêmio iNovaRN

As inscrições da segunda edição do Prêmio iNovaRN foram prorrogadas até a próxima segunda-feira (11). O novo cronograma foi publicado na edição da última sexta-feira (1) no Diário Oficial do Estado.

O objetivo do prêmio é reconhecer iniciativas inovadoras desenvolvidas no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte. A premiação foi criada pelo Laboratório de Inovação em Gestão Pública (iNovaRN), vinculado à Escola de Governo (EGRN) da Secretaria de Estado da Administração (Sead), com a finalidade de promover uma cultura inovadora do RN.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial do iNovaRN: inova.rn.gov.br. O edital completo e informações adicionais sobre o prêmio também podem ser conferidos neste site.

Com o novo cronograma, as datas referentes aos resultados de cada uma das etapas sofreram alterações. Após o período de inscrições, o resultado da Etapa 1 será divulgado no dia 18 de novembro. A lista com os projetos aprovados na Etapa 2 será publicada no dia 27 de novembro, enquanto o resultado da Etapa 3 será divulgado em 09 de dezembro. E a classificação final será publicada no dia 11 de dezembro.

Serão selecionadas até 15 iniciativas vencedoras por categoria, sendo os três primeiros lugares no segmento Poder Executivo Estadual do RN e dois primeiros lugares nos demais segmentos.

Os resultados das avaliações das iniciativas submetidas, a cada etapa, serão publicados no site inova.rn.gov.br, bem como em outros canais de comunicação institucionais vinculados à Sead e à EGRN. Os vencedores também serão notificados individualmente antes da divulgação pública.

O prêmio que incentiva e valoriza práticas criativas desenvolvidas no âmbito da Administração Pública, incentivando a modernização e a eficiência do serviço público, é dividido nas seguintes categorias: Ideias, Projetos em Execução e Projetos com Resultados. Cada órgão público pode registrar uma proposta em cada categoria, sendo permitido que equipes de até 10 servidores componham os projetos.

Avaliação e Premiação

Os projetos inscritos passarão por uma análise rigorosa conduzida por uma comissão composta por membros de instituições renomadas, como UFRN, IFRN e UFERSA. Os critérios de avaliação incluem inovação, impacto social, replicabilidade e aplicabilidade prática. As equipes deverão também apresentar suas propostas em vídeos-pitch, uma etapa que complementa o processo de avaliação.

Os vencedores serão reconhecidos com certificados, o Selo de Inovação e uma comenda especial. Além disso, terão a oportunidade de divulgar suas iniciativas em eventos técnicos e em publicações acadêmicas, como na Revista InPública da Escola de Governo.

A cerimônia de premiação acontecerá durante o 17º Congresso de Gestão Pública do RN (Congesp), que será realizado nos dias 12 e 13 de dezembro de 2024, em Natal.

Os servidores interessados em participar do congresso podem se inscrever pelo site oficial do evento https://congesp.rn.gov.br.Durante o congresso, também serão realizadas palestras e painéis sobre a importância da inovação no setor público e as novas tendências em governança pública.