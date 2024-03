Prontuário Eletrônico apresenta bons resultados no Hospital Tarcísio Maia

Perto de completar um mês de implantação, no Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM), em Mossoró/RN, a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, o Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP+RN) já apresenta números significativos. Só para se ter uma ideia, em menos de 20 dias de funcionamento, um pouco mais de 660 profissionais de saúde foram cadastrados na plataforma; cerca de 2.500 prescrições foram realizadas; mais de 4.300 exames solicitados; pelo menos 1.500 prontuários médicos estão registrados; 420 solicitações de Autorização de Internação Hospitalar requisitadas e mais de 770 vidas puderam ser salvas, no hospital que é referência para cerca de 80 municípios da Região do Alto Oeste Potiguar.

O PEP+RN é uma plataforma inteligente pensada com foco no registro digital e integrado dos dados de saúde dos pacientes e trata-se de uma das iniciativas previstas no Projeto “Gestão e Transparência na Saúde Pública do Rio Grande do Norte”, desenvolvido por meio de uma cooperação técnica entre o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS/UFRN) e a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap/RN), que tem como objetivo principal: levar soluções tecnológicas às unidades hospitalares da Rede Pública do Rio Grande do Norte para dar mais equidade e transparência ao acesso dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com o diretor executivo do LAIS/UFRN, Ricardo Valentim, “o LAIS é, atualmente, um dos principais indutores do processo de transformação digital da saúde no Brasil; portanto, ver essa solução de saúde digital chegar ao Hospital Tarcísio Maia, em Mossoró/RN, é muito gratificante, especialmente, por entendermos que, agora, os gestores desse hospital e da Secretaria Estadual de Saúde Pública terão informações qualificadas, que poderão direcionar melhor as tomadas de decisões, dando mais transparência, melhor gestão e interoperabilidade com todo o ecossistema de saúde digital do Governo Federal”, destacou.

Para a secretária Estadual de Saúde, Lyane Ramalho, “a chegada do PEP ao Tarcísio Maia, o segundo maior hospital da Rede Sesap e um dos nossos principais hospitais, é um marco histórico para a Sesap e para toda a saúde pública do Rio Grande do Norte”. Ainda segundo a gestora pública, “a Sesap aposta na saúde digital, ratificando que o seu fortalecimento só traz benefícios para o SUS”. Ela conclui reforçando que “o sistema passa a ser aplicado na maior porta de urgência da Região Oeste e, com certeza, vai entregar um atendimento melhor para os quase um milhão de pessoas que, potencialmente, podem adentrar o HRTM”.

A diretora do HRTM, Nilza Branca, destaca que “o PEP veio para otimizar e ampliar a qualidade no nosso atendimento à população; nossas equipes estão apaixonadas pelo PEP e muito empolgadas, apesar de poucos dias, já vemos engajamento de todos”, declarou. A solução tecnológica está funcionando em 5 hospitais do estado, totalizando mais de 40 mil atendimentos e mais de 22 mil prontuários cadastrados. O pesquisador do LAIS/UFRN, Nícolas Veras, que acompanha de perto a parte operacional dessa iniciativa, explica que “o diferencial da implantação do PEP+RN no Hospital Regional Tarcísio Maia, em relação aos demais hospitais do estado, reside na sua posição pioneira, como o primeiro hospital de trauma a se integrar ao sistema”.

Fernando Lucas de Oliveira, também pesquisador do LAIS/UFRN, enfatiza que “o PEP+RN, no Tarcísio Maia, tem sido um divisor para o fortalecimento do prontuário eletrônico na rede hospitalar Sesap; apesar de ser o primeiro hospital porta aberta a receber o sistema, tem se destacado pela velocidade com que todos os setores têm auxiliado nos processos de trabalho e indicadores expressivos no uso da plataforma, tornando-se referência na rede estadual em boas práticas de operacionalização do PEP+RN”, finalizou.