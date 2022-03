Projeto Vale Sustentável entrega 75 colmeias no RN

O projeto Vale Sustentável realizou, entre os dias 8 e 10 de março, a entrega de 60 colônias e 4 estruturas de melipónarios nos assentamentos de Lagoa de Baixo, Umarizeiro, Santa Paz e Santa Maria III, no município de Guamaré. Participou da entrega o palestrante, fornecedor e criador de abelhas, Ivan Santa Rosa.

No total são 5 meliponários em Assentamentos de Reforma Agrária do Rio Grande do Norte, situados no Assentamento Professor Maurício de Oliveira, em Assú, Santa Paz, Lagoa de Baixo, Umarizeiro e Santa Maria III, em Guamaré. O projeto é uma realização da Anea, com o patrocínio da Petrobras por meio do programa Petrobras socioambiental.

Cada assentamento foi contemplado, através do Projeto, com uma estrutura física de um meliponário composto por 15 colônias de abelha Jandaíra (melípona subnitida), uma espécie endêmica do Bioma Caatinga de abelhas sem ferrão, e, por isso, é dócil e pode ser criada no convívio da comunidade, sem a necessidade de um manejo complexo.

A Jandaíra é responsável de 30% a 60% da polinização de plantas nativas, como o marmeleiro e pau ferro. Para Ivan Santa Rosa, meliponicultor, “são 15 caixas com organismos vivos, dando a oportunidade de introduzirem a família, crianças e idosos, envolvendo toda a comunidade nessa criação”.

A palestra durante a entrega do meliponário serviu para conscientizar sobre a responsabilidade de cada assentamento envolvido nesse projeto, mostrando o maior valor da abelha, que é a sua polinização para o desenvolvimento das espécies da flora, “o maior valor da abelha está na polinização”, disse o meliponicultor.

Ivan ainda alertou sobre a extinção da prática de criar abelhas, e externou sobre a esperança de despertar o interesse de novos criadores, aproveitando também a oportunidade para falar sobre o curso de meliponicultura que será ofertado através do projeto.

Ivan Santa Rosa afirmou o valor e o tamanho da grandiosidade dessa ação: “A reintrodução da abelha nativa no seu habitat através da associação é um enorme presente do Projeto Vale Sustentável para as comunidades. Muitas espécies da flora já deixaram de existir, porque não conservamos mais as abelhas. Esse também é um presente para as futuras gerações terem o prazer de conhecer a abelha nativa”, e finalizou: “A partir de hoje vocês são guardiões de polinizadores, o futuro do planeta está nessas asinhas que estão sendo entregues hoje a vocês”.