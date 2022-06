Projeto Vale Sustentável capacita agricultores para criação racional de abelhas

No período de 06 a 08 de junho, aconteceu o Curso de Meliponicultura no Centro de Inclusão Digital – CID, na comunidade Baixa do Meio em Guamaré/RN. Os assentamentos beneficiados pelo Projeto Vale Sustentável, patrocinado pela Petrobras, receberam uma estrutura de meliponário, com 15 colônias de abelhas sem ferrão e nativa do Bioma Caatinga, a abelha jandaíra.

Ministrada por Ivan Santa Rosa, graduando em tecnologia da agroecologia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Note (UERN) e vice presidente da Associação Estadual de Meliponicultores e Meliponicultoras Potiguar (AMEP) e João Paulo Evangelista, historiador e agroecólogo em formação, ambos meliponicultores, a formação tem o objetivo de capacitar os agricultores e agricultoras da região para proteção da fauna melíponicula e criação racional de abelhas em meliponários.

Durante as aulas teóricas foi debatido a importância da abelha para a sociedade; a forma correta da alimentação artificial em períodos de seca; a regulamentação da meliponicultura, legislação e comercialização de produtos; crimes ambientais, a retirada ilegal da abelha na natureza; a compensação ambiental; a diversidade das abelhas; a colheita de mel, dentre outros temas. Na prática foi possível realizar a coleta de mel, multiplicação de enxames, observação dos modelos de caixas, alimentação artificial e identificação de possíveis problemas no meliponário.

Estiveram presentes na experiência: Juliane Aguilar, gerente regional de responsabilidade social da Petrobras Norte Nordeste, Francis de Oliveira, coordenadora Norte Nordeste e José Gouveia, profissional de atendimento local.

Os parceiros acompanharam as ações com muito entusiasmo, para Juliane, o aprendizado foi grandioso: “A gente já acompanhava o projeto de longe e já era um projeto que a gente admirava as ações, a parceria conosco sempre foi bastante intensa, a visita foi muito boa, muito produtiva para ver na prática o que eu já sabia de longe. De ontem para hoje eu já aprendi muito sobre enxerto, produção de mudas e meliponicultora. Os temas ambientais sempre me atraíram muito, e estar nesse momento em contato com a natureza, com o Bioma Caatinga, que é o bioma da região que sou originária, é muito legal, é muito cativante, é uma experiência que transforma um pouco a gente. Ninguém sai do jeito que entrou. Eu nunca saio do jeito que entrei em uma experiência como essa. Eu deixo um pouco e levo um pouco”, finalizou Juliane.

Para concluir, Ivan ressaltou a importância de pensar no local em que vivemos “devemos agir pequeno, não pensar em grandes revoluções, vamos agir local, com pequenos impactos tornamos tudo maior”, e finalizou falando sobre a proteção de todas as espécies: “cada forma de vida nesse planeta é tão importante quanto qualquer outra, vamos preservar”.