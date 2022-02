Projeto Poti-Cultural do Sesc apresenta atrações gratuitas

A partir desta quinta-feira, 3, ocorre o retorno das atrações do projeto Poti-Cultural, uma iniciativa do Serviço Social do Comércio (Sesc RN). A programação conta com o espetáculo web radiofônico “A Ratoeira”, nesta quinta e na sexta, 4 de fevereiro, e a oficina “Peteka de Palha”, no dia 8.

Ambos as iniciativas estão entre as trinta selecionadas no último edital do Poti-Cultural do Sesc, na linha Pluralidade das Artes. A peça “A Ratoeira: Um Espetáculo Web Radiofônico”, assinada pelo assuense Carlos Eduardo Silva Xavier.

Ela relembra o auge do rádio teatro, com uma releitura da peça “A Ratoeira” de Agatha Christie. Dividida em dois episódios, a peça estará disponível nos canais do Sesc RN, no Spotify e Youtube, a partir das 20h, com classificação 10 anos.

Já a oficina “Peteka de Palha” acontece no dia 8, também pelo canal do Yuotube, às 20 horas, com duração de 37 minutos e classificação Livre. Trata-se de do trabalho de Wendel da Silva Rodrigues, também conhecido pelo nome artístico Potyguar Guajiru Silva, que entre outras coisas explica a origem da peteca, que vem do Tupi. O trabalho foi selecionado na categoria Ações Formativas.

A Política Cultural do Sesc é um instrumento que conduz o planejamento e as realizações do programa cultural da instituição, orientando o desenvolvimento das ações culturais em diálogo com a sociedade e em consonância com a contemporaneidade, proporcionando o acesso democrático e viabilizando a difusão e fruição das produções artístico-culturais.