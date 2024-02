Projeto Porto – Indústria Verde é apresentado a investidores

A governadora Fátima Bezerra apresentou na manhã desta quarta-feira (07), aos representantes da empresa Terminal Investment Limited (TIL), Sebrae, Fiern e órgãos federais, o projeto do Porto – Indústria Verde a ser implantado no município de Caiçara do Norte para atender as demandas no uso de fontes de energia renovável, com geração de renda, desenvolvimento da infraestrutura regional, melhoria do uso dos recursos naturais e redução das emissões de carbono.

O Porto Verde está orçado em R$ 5,6 bi e despertou o interesse de investidores nacionais e estrangeiros que poderão aportar divisas na economia do Rio Grande do Norte.

O detalhamento técnico e o cronograma do projeto foi apresentado aos presentes pelo Coordenador de Desenvolvimento Energético – Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Hugo Fonseca.

*Visita à área*

No final da manhã, a comitiva, acompanhada pela governadora Fátima Bezerra e representantes dos municípios de Caiçara do Norte e São Bento do Norte, visitou a área de 13 mil hectares escolhida para implantação do porto.

“Este é um projeto que interessa de sobremaneira o Brasil e o mundo, principalmente pela agenda global irreversível que é a descarbonização do planeta. E com este empreendimento estaremos criando uma demanda de 50 mil novos empregos em nosso Rio Grande do Norte, além planejarmos nossa infraestrutura para produção e exportação de produtos verdes, como hidrogênio verde e amônia verde e instalação de parques eólicos offshore em nosso litoral”, declarou a governadora.

O Secretário de Desenvolvimento Econômico, Jaime Calado destacou o pioneirismo nacional do projeto no campo da energia eólica. “Será seguramente o primeiro porto brasileiro votado para energia offshore. Nós já lideramos a geração dessa energia no Brasi. Com este porto damos um grande passo para um lugar ainda mais destacado.

*PPP – Parceria Público Privada*

O interesse do governo do RN é, por meio de PPP – Parceria Público Privada – atrair investimentos para construção, operação e manutenção do equipamento, desenvolvimento da planta de hidrogênio verde, além de parcerias com outros portos da Europa.

Foram firmados dez acordos de cooperação e memorandos de entendimento com as principais empresas do setor energético do mundo com objetivo de desenvolver novas fontes de energias renováveis, entre elas a energia eólica offshore, o hidrogênio verde, e-metanol e power to X.

A primeira fase de implantação do Porto Verde, referente aos estudos de viabilidade Técnica econômica e ambiental, realizada em parceria com a UFRN, sob a coordenação do professor Mário Gonzales, já foi concluída. A próxima etapa prevê a o lançamento do edital para a contratação do projeto executivo do empreendimento.

A meta da administração estadual é concluir a primeira etapa da implantação do projeto até o final do terceiro trimestre de 2026 (cais, acessos, píer, baia de evolução e canal de acesso) para o suporte aos setores eólico, marítimo, contêineres, cloroquímico, descomissionamento de plataformas O&G (Óleo e Gás) e reciclagem e processamento de pescados.

*Investidores*

A visita mostrou aos executivos da empresa Terminal Investment Limited os potenciais econômicos previstos para o empreendimento. A corporação suíça investe, desenvolve e gerencia ativamente terminais de contêineres em todo o mundo, frequentemente em parcerias com outros grandes operadores de terminais.

“O Porto – Indústria Verde irá transformar o Bolsa Família. Devemos reduzir cada vez mais o auxílio criando condições plenas de emprego e renda para que as famílias se sustentem. Este é um dos exemplos”, afirma o diretor de Investimentos em Terminais da ITL.

A direção nacional do Sebrae foi apresentada ao projeto e enfatizou o papel fundamental desempenhado pela governadora Fátima Bezerra para a criação do porto. “Estamos aqui pois acreditamos na liderança, credibilidade de uma governante que colocou ordem na casa. Viemos aqui para apoiar esta grande ação”, enfatizou Décio Lima, presidente nacional do Sebrae.

*Apoio da comunidade*

Os representantes dos municípios que serão beneficiados com a implantação do porto ressaltaram a união e apoio da população nativa ao projeto. “Nós aqui de Caiçara do Norte temos a certeza de que todo o Brasil será beneficiado com este porto com renda e emprego para as nossas comunidades. Estamos aqui dar as mãos ao Governo do RN”, afirmou o pescador Eduardo Elias.

Participaram da apresentação do projeto Porto – Indústria Verde, além dos já citados: o secretário de Infraestrutura Gustavo Coelho, o secretário-adjunto Ivanilson Maia, o diretor do Idema, Werner Farkatt, diretora do DER, Natécia Nunes, além dos deputados Francisco do PT e Divaneide Basilio, o prefeito de São Bento de Norte, Esteferson Ubarana, o prefeito de Caiçara do Norte, Sivanildo Alves, o presidente da FIERN, Roberto Serquiz, o diretor técnico do Sebrae-RN, João Hélio e Itamar Manso (Sebrae).