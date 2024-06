Projeto Polêmico: Quando o aborto é permitido no Brasil e o que pode mudar na lei

“Muitas das vítimas de violência sexual só conseguem se dar conta de que estão grávidas, principalmente crianças e adolescentes, já com prazo gestacional avançado. Porque elas nem sequer conseguem compreender a violência pela qual elas passaram. Acaba colocando mais tempo de prisão para a vítima de estupro do que para o estuprador. Então, a Justiça brasileira diria para vítima: não basta você ter sido estuprada, não basta você ter ficado grávida depois do estupro, você ainda vai ficar presa por 20 anos. Já o seu estuprador, se ele for identificado, ele vai ficar 8, 10 anos preso”, afirma.