Projeto incentiva silagem e feno para agricultura familiar na região de Mossoró

Uma parceria entre a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Mossoró (SEADRU) e o Instituto de Assistência Técnicas e Extensão Rural do Rio Grande do Norte (Emater/RN), sede de Mossoró, iniciou o programa “Mossoró Forragem” voltado para agricultores cadastrados no Programa Semear e programas executados pela Emater potiguar com a disponibilização de maquinário para que os agricultores realizem a forragem, silagem e feno para que a alimentação dos animais, principalmente no período sem chuvas.

São disponibilizados aos beneficiados 05 ensiladeiras, 01 ensiladeira de saco, 02 enfardadeiras e 02 carroções e que o produtor teria um custo elevado se não contasse com o apoio do projeto.

“Imaginéssemos que um produtor não tivesse acesso ao nosso maquinário ele teria algumas opções: fazer manual ou alugar esses equipamentos, que nestes dois casos ele teria um custo muito elevado para fazer o trabalho, ou simplesmente não fazer. Então, nós estamos colaborando e contribuindo para que o produtor possa ter o alimento para os animais, principalmente na época seca quando é de maior necessidade”, diz o secretário de Agricultura Faviano Moreira, que acrescenta ainda que este ano está sendo o ano de maior preço no custo do milho e da soja.

Já em atividade o projeto está aberto aos agricultores familiares da região de Mossoró que podem entrar em contato com a Secretaria de Agricultura e fazer a inscrição para ter direito aos implementos.

“Hoje mesmo nós temos um maquinário na Serra Mossoró, no São Romão e estamos com inscrições abertas para que os produtores possam entrar em contato conosco e fazer a inscrição e nós fazemos o planejamento para que possamos encaminhar e emprestar os implementos”, concluiu.